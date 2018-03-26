Жозе Маурисио: То, что говорят про Саввиди, неправильно, он очень хороший человек

Саввиди может получить 5-летний запрет на посещение футбольных матчей

— Игра 25-го тура между лидерами греческой суперлиги в Салониках ознаменовалась скандалом. При счете 0:0 на 90-й минуте спорный гол защитника ПАОКа Фернанду Варелы не был засчитан из-за положения «вне игры». Хозяева поля выразили столь бурный протест, что игроки АЕКа поспешили в подтрибунное помещение. Что там было на самом деле? По фото момента гола видно, будто в офсайде как раз вы. — Обе команды в этом матче показывали очень хороший футбол. Обе борются за победу в чемпионате. Мы забили гол, — цитирует Маурисио «Р-Спорт». — Первое решение судей было — засчитать взятие ворот. А потом они его поменяли. Я впервые в жизни видел подобное. Они поменяли решение прямо на поле! Я считаю, что гол был забит по правилам, положения «вне игры» там не было и в помине. — А что было потом? — Потом наш президент выбежал на поле. Он меня спросил: «Что случилось?». Я сказал, что гол был забит по правилам. Не только нашему президенту, всем уже надоела эта ситуация. АЕК приехал к нам и сделал проблему из того, что мы забили чистый гол. Это неправильно, понимаете? Это как, к примеру, когда гость приезжает к тебе домой и ведет себя неуважительно. Президент хотел увести команду с поля, больше он ничего не делал. Про нашего президента было многое сказано, но это неправильно. Я здесь уже 8 месяцев, могу сказать с уверенностью, что он очень хороший человек. — Говорили, что Саввиди с пистолетом в кобуре вышел на поле, подступил к арбитру встречи Гиоргосу Коминосу и чуть ли не угрожал расправой. — Я не могу ничего об этом сказать, потому что не видел. Все случилось очень быстро. Пистолета я не разглядел.