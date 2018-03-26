В Омске завершено расследование уголовного дела по факту сбыта крупной партии поддельных денежных купюр

СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в перевозке, хранении и сбыте поддельных банкнот. Фигуранты — 27-летние жители районов Омской области — были задержаны в ноябре 2017 года.

В ходе расследования установлено, что задержанные лица по предварительному сговору в октябре 2017 года приобрели 82 поддельные денежные купюры. Для быстрой реализации фальшивок нашли объявление о продаже автомобиля в Тарском районе. Для конспирации решили, что с продавцом будет встречаться только один из них и после расчета поедет на приобретенной иномарке, а второй на своей машине организует сопровождение «со стороны». Увидев задержание «купленного» автомобиля, сопровождавший проехал мимо и намеревался скрыться, но не успел.

Согласно заключению эксперта 82 денежных билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей представляют собой два склеенных листах бумаги, а изображение лицевой и оборотной сторон — герба города Хабаровска, эмблемы Банка России выполнены с помощью цветного принтера.

Вину соучастников подтверждают заключения более 10 экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, которая выявила наличие непосредственного контакта данных лиц с поддельными купюрами.

За перевозку, хранение и сбыт поддельных денег ч. 1. ст. 186 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.