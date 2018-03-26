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В Омске завершено расследование уголовного дела по факту сбыта крупной партии поддельных денежных купюр
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В Омске завершено расследование уголовного дела по факту сбыта крупной партии поддельных денежных купюр 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 55 минут назад
СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в перевозке, хранении и сбыте поддельных банкнот. Фигуранты — 27-летние жители районов Омской области — были задержаны в ноябре 2017 года.
В ходе расследования установлено, что задержанные лица по предварительному сговору в октябре 2017 года приобрели 82 поддельные денежные купюры. Для быстрой реализации фальшивок нашли объявление о продаже автомобиля в Тарском районе. Для конспирации решили, что с продавцом будет встречаться только один из них и после расчета поедет на приобретенной иномарке, а второй на своей машине организует сопровождение «со стороны». Увидев задержание «купленного» автомобиля, сопровождавший проехал мимо и намеревался скрыться, но не успел.
Согласно заключению эксперта 82 денежных билета Центрального банка Российской Федерации номиналом 5 000 рублей представляют собой два склеенных листах бумаги, а изображение лицевой и оборотной сторон — герба города Хабаровска, эмблемы Банка России выполнены с помощью цветного принтера.
Вину соучастников подтверждают заключения более 10 экспертиз, в том числе молекулярно-генетической, которая выявила наличие непосредственного контакта данных лиц с поддельными купюрами.
За перевозку, хранение и сбыт поддельных денег ч. 1. ст. 186 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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