«Стальные тигры» из Перми планируют сняться с ЧР по американскому футболу из-за проблем с аккредитацией

Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» может в ближайшее время прекратить участие в чемпионате России. Проблема у команды возникла из-за отсутствия аккредитации у российской федерации по американскому футболу в министерстве спорта России.

О проблеме с аккредитацией федерации американского футбола России (ФАФР) сообщил президент пермской федерации американского футбола Сергей Жернаков. По его словам, чтобы «Тигры» получили финансирование в министерстве спорта Прикамья, федеральный Минспорт должен аккредитовать ФАФР и подписать положение о проведении чемпионата России 2018. Однако сейчас министерство спорта отклонило запрос на аккредитацию ФАФР, что поставило под удар финансирование пермской команды.

— Краевой Минспорт ждет положения о чемпионате России, которое должно быть подписано федеральным министерством и федерацией, и после этого нам выделяют финансирование. То есть без аккредитации не может быть положения, — рассказал 59.ru Сергей Жернаков. — В ФАФР нам ответили, что занимаются вопросом с аккредитацией. Сейчас есть какое-то время, чтобы устранить недочеты, которые им объявили и которые они должны поправить. Насколько это получится, конечно, вопрос сложный, но я думаю, что шанс минимальный.

В федерации американского футбола России сообщили, что комиссия Минспорта потребовала предоставить недостающие документы и отказала в аккредитации.

— На комиссии принято решение отказать в аккредитации в связи с несоответствием с требованиями по некоторым статьям, — ответили в федерации на запрос Сергея Жернакова. — На текущий момент в ФАФР нет достаточного количества аккредитованных региональных федераций. Необходимо собрать минимум половину таких региональных организаций от числа субъектов РФ.

По словам Сергея Жернакова, без финансирования со стороны краевого Минспорта «Стальные тигры» могут прекратить выступление в своем дивизионе чемпионата России.

— Надо считать, что будет с бюджетом. Потому что у нас в дивизионе заявлена Астана. До нее очень далеко ехать. Если она останется у нас в дивизионе, то поездка туда будет под большим вопросом, — пояснил Сергей Жернаков. — Если федерация американского футбола России не собирается решать проблемы с аккредитацией, то много лишней организационной работы отпадает. Можно проводить свой чемпионат по региону, либо участвовать в другом турнире.

Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» была создана в 2010 году. В прошлом году «Тигры» стали бронзовым призером чемпионата России и завоевали статус лучшей региональной команды страны.

Ранее с финансовыми проблемами столкнулся пермский футбольный клуб «Амкар». Ближайший домашний матч команда вынуждена провести в Москве.