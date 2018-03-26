Умтити требует у «Барселоны» повышения зарплаты

Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не соглашается продлевать контракт, так как его не устраивает заработная плата, сообщает Sport.es.

Андрес Иньеста. Источник уверяет, что защитник требует у клуба тот же оклад, который имеют лидеры команды Луис Суарес

Тем не менее, руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с игроком, так как боится, что какой-либо клуб активирует пункт в его контракте, согласно которому француз может уйти за 60 миллионов евро.