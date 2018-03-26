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Умтити требует у «Барселоны» повышения зарплаты
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Умтити требует у «Барселоны» повышения зарплаты 

LiveSport.Ru 35 минут назад
Фото: Soccer News
Центральный защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не соглашается продлевать контракт, так как его не устраивает заработная плата, сообщает Sport.es.
Источник уверяет, что защитник требует у клуба тот же оклад, который имеют лидеры команды Луис Суарес и Андрес Иньеста.
Тем не менее, руководство «Барселоны» хочет продлить контракт с игроком, так как боится, что какой-либо клуб активирует пункт в его контракте, согласно которому француз может уйти за 60 миллионов евро.
Умтити активно интересуется наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, предлагая ему контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон.
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