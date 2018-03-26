В пресс-центре НСН началось обсуждение готовности городов-участников ЧМ-2018

В ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН, члены временной комиссии Совета Федерации РФ расскажут об итогах проверки городов-участников ЧМ-2018.

Участники конференции:

— Председатель Временной комиссии по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу 2018, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

— Член исполкома Паралимпийского комитета РФ, член Временной комиссии СФ по вопросам подготовки к чемпионату по футболу 2018, член комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков

Сенаторы расскажут:

• Какова степень готовности Ростова-на-Дону к ЧМ-2018? • Как Ростов решает вопрос с бездомными животными? • Какие самые грубые нарушения были замечены в ходе проверки готовности всех городов-участников? • Полностью ли завершена подготовка к ЧМ-2018, что осталось? • Готовы ли стадионы к принятию маломобильных групп?

Также на пресс-конференции расскажут о ходе альтернативных паралимпийских игр, которые проходят с 20 по 30 марта.

Интернет-трансляция доступна здесь.