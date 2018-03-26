Ещё
Все необходимые объекты в городах‑участниках ЧМ‑2018 адаптировали для инвалидов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Все необходимые объекты в городах‑участниках ЧМ‑2018 адаптировали для инвалидов 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Стадионы, транспорт и остальную инфраструктуру сделали более комфортной для маломобильных граждан в городах, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу, сообщил журналистам в понедельник член исполкома паралимпийского комитета РФ, член временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки к ЧМ— 2018 Эдуард Исаков.
«Объекты во всех городах адаптированы для маломобильных групп населения и инвалидов. Все социальные объекты не вызывают каких-либо опасении. И людям с инвалидностью со всеми группами заболеваниями, людям слабослышащим и слабовидящим будет комфортно находиться», — сказал Исаков.
Он отметил, что городская и транспортная инфраструктура, которая создается в регионах, где будет проходить чемпионат мира в России соответствует всем требованиям.
Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
РИАМО: последние новости
Чемпионат России по тайскому боксу начался в Подмосковье Около 2 тыс полицейских обеспечат порядок на матче Россия – Бразилия в «Лужниках» Глава Бронниц о подготовке к ЧМ‑2018: «Наша задача – быть гостеприимными хозяевами»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»18
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас39
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Плющенко обратился к Загитовой157
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение