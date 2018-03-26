Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется в «Баварии». Это сто процентов

Хаби Алонсо: Левандовски лучше остаться в «Баварии»

Ранее сообщалось, что поляк согласовал условия личного контракта и готов переехать на «Сантьяго Бернабеу».

"Левандовски останется в «Баварии». Это сто процентов. У нас нет причин менять свое решение.

Я люблю вспоминать 2008 год, когда «Челси» пытался заполучить Франка Рибери. Мы получили замечательное предложение, но ответили отказом. Именно тогда весь мир узнал что невозможно купить игрока «Баварии» против нашей воли", — сказал немецкий функционер для Kicker.