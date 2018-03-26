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Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется в «Баварии». Это сто процентов
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Карл-Хайнц Румменигге: Левандовски останется в «Баварии». Это сто процентов 

Советский спорт 45 минут назад
Хаби Алонсо: Левандовски лучше остаться в «Баварии»
Ранее сообщалось, что поляк согласовал условия личного контракта и готов переехать на «Сантьяго Бернабеу».
"Левандовски останется в «Баварии». Это сто процентов. У нас нет причин менять свое решение.
Я люблю вспоминать 2008 год, когда «Челси» пытался заполучить Франка Рибери. Мы получили замечательное предложение, но ответили отказом. Именно тогда весь мир узнал что невозможно купить игрока «Баварии» против нашей воли", — сказал немецкий функционер для Kicker.
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