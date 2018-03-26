Ещё
Нижегородские школьники обсудят клонирование человека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородские школьники обсудят клонирование человека 

Нижегородская правда 39 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородские школьники обсудят клонирование человека
28 марта в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области пройдет финал областного командного экологического турнира «Увлекательная экология».
Финал турнира является завершением серии командных игр. За право быть лучшими соревновались свыше 50 команд. В финале примут участие команды средней школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов Городецкого района, лицея г. Арзамас, СОШ №6 Сергачского района.
Команды продемонстрируют свои знания и творческие способности в таких темах, как «Биомедицина», «Вирусология», «Научные открытия в области биологии и медицины». Также будут затронуты проблемы клонирования человека, экологических последствий уничтожения видов, значения для человечества научных открытий.
Нижегородская правда: последние новости
Соревнования по чирлидингу и чир спорту пройдут в регионе Чемпионат России по футболу среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями пройдет в регионе «Малышиада» пройдет в Нижегородской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас37
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой125
Шипулина заподозрили в использовании допинга61
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение