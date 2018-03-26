Нижегородские школьники обсудят клонирование человека

фото pixabay.comНижегородские школьники обсудят клонирование человека

28 марта в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области пройдет финал областного командного экологического турнира «Увлекательная экология».

Финал турнира является завершением серии командных игр. За право быть лучшими соревновались свыше 50 команд. В финале примут участие команды средней школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов Городецкого района, лицея г. Арзамас, СОШ №6 Сергачского района.

Команды продемонстрируют свои знания и творческие способности в таких темах, как «Биомедицина», «Вирусология», «Научные открытия в области биологии и медицины». Также будут затронуты проблемы клонирования человека, экологических последствий уничтожения видов, значения для человечества научных открытий.