За благоустройство медучреждений в МО проголосовали свыше 10 тысяч человек

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости . Народное голосование проходит на портале «Добродел» с 1 февраля.

Более 10 тысяч жителей Московской области проголосовали за ремонт и благоустройство медучреждений Подмосковья. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Народное голосование по вопросам ремонта и благоустройства медицинских учреждений Подмосковья проходит на сайте «Добродел» с 1 февраля по 30 апреля. Как уточнил министр, свыше двух тысяч участников оставили комментарии на портале.

В Московской области находятся 1500 зданий, где оказывается медицинская помощь населению, из них порядка 600 объектов требуют ремонта, сообщил министр здравоохранения МО.

"На данный момент почти половина участников проголосовали за проведение отделочных работ в медучреждениях области, а также замену окон и дверей, ремонт и утепление цоколя и фасада объектов, организацию парковочных зон и так далее. При подведении результатов голосования обязательно будут учтены все эти пожелания граждан. Кроме того, жители области могут не только отдать свой голос, но и оставить комментарий, а также приложить фотографию неисправностей", — рассказал Дмитрий Марков

Наибольшую активность в голосовании проявили жители Подольска, Ступина, Каширы и Раменского района.

Как напомнил министр, за прошлый год в Подмосковье было отремонтировано 270 учреждений, в этом году будет проведен ремонт еще в 167.

"На 2018–2019 годы предусмотрено свыше восьми миллиардов рублей для ремонта медицинских учреждений", — сообщил Дмитрий Марков.

Для участия в голосовании на портале «Добродел», пользователю необходимо выбрать свой город или район, найти в нем нужную медицинскую организацию и указать три предлагаемых мероприятия из категорий: «Капитальный ремонт», «Текущий ремонт» и «Благоустройство территории».