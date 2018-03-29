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Чарли Уайтинг: «На других трассах могут быть введены третьи зоны DRS»
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Чарли Уайтинг: «На других трассах могут быть введены третьи зоны DRS» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Motorsport.com
Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг отметил, что в нынешнем сезоне на трассах может быть увеличено количество зон DRS. Эксперимент с появлением третьей такой зоны был проведен в Австралии.
— Мы смотрим, как можно оптимизировать зоны DRS, — цитирует F1i Уайтинга. — Трасса в Мельбурне была не идеальной для обгонов. Две зоны DRS не очень эффективны. Поэтому мы добавили еще одну зону между 12 и 13 поворотами. Постараемся сделать что-то более эффективное на других трассах, где есть больше возможностей для маневра.
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