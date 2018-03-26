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«Лоси» сняли короткометражку о весне и безнадеге на Южном Урале
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«Лоси» сняли короткометражку о весне и безнадеге на Южном Урале 

Хорошие новости 32 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Саткинская рэп-группа «Лось» сняла ролик «Где ты, весна?!». На видео — лидер группы Артем Зигануров в шапке-ушанке бежит по сугробам и, на ходу сбрасывая куртку, призывает весну. Ребята подхватили общее настроение ожидания теплой погоды и взялись своими силами прогнать снег и морозы. За пару дней ролик посмотрели тысячи человек.
— Это видео посвящается нашей весне! — написал «Лось» в своей группе «Вконтакте»
Напомним, что в сентябре прошлого года «Лось» штурмовал проект «Резидент ТНТ Music». Парни отправили туда нашумевший клип «На кортах». Рэперы тогда заявили о «благотворном влиянии» этого занятия и получили активную поддержку поклонников. В проекте саткинские рэперы прошли несколько отборочных этапов, но до финала так и не добрались.
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