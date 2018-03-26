Полторы сотни участников собрал весенний забег «Мартовские зайцы»

Пять километров вокруг Вологодского кремля пробежали около сотни активных вологжан. В минувшие выходные в областной столице прошел первый весенний забег «Мартовские зайцы».

Организовал его клуб любителей бега «RUN». На старт вышли около сотни взрослых и 50 юных спортсменов. Перед пробежкой всех ждала веселая разминка, которую провел большой заяц.

Старшие участники преодолели дистанцию в пять километров, малыши — 300 метров. Стоит отметить, что большинство бегунов являются непрофессионалами и лишь начинают свой спортивный путь. На финише участники получили памятные забавные медали с изображением бегущего зайца.