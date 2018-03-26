Может ли Малкин опередить Овечкина и забрать титул лучшего снайпера? (видео)

1. МАКДЭВИД ИДЕТ В ОТРЫВ

Трудно в такой день, когда произошла трагедия в Кемерово, которая потрясла всю страну, рассказывать о хоккее. Новости спорта кажутся чем-то из потустороннего мира…

Ночью очередные три очка набрал Коннор Макдэвид . А его «Эдмонтон» в очередной раз проиграл — теперь «Анахайму» (4:5 ОТ). Показательно, как «утки» провели овертайм. Там ведь «Ойлерз» выпустили разом Макдэвида и Драйзайтля. Ловить Коннора в ситуации «3 на 3» — все равно, что гоняться за ветром в поле. Поэтому игроки «Анахайма» вызывающе держали шайбу за своими воротами, гоняли ее в собственной зоне. Затяжка матча 100-го уровня. А потом «утки» вдруг рванули в атаку, и защитник Хампус Линдхольм вдруг поразил ворота. Очень интересная и даже умная тактика.

Как забил Макдэвид? Да очень просто — покатил в атаку по правому краю и резко бросил с кистей. Вратарь Джон Гибсон к такому оказался не готов. Плюс две голевые передачи. Вообще Коннор — уникальный хоккеист. Весь интернет забит его роликами, как он на носовом платке разбирается с тремя соперниками и бросает в падении. Как может ускориться с места. Как играет в пас и возит чужих хоккеистов по их зоне, словно детей из ДЮСШ.

Все это Макдэвид. И я думаю, он возьмет «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир лиги. Но Никите Кучерову , которого обогнал канадец, не надо расстраиваться. У него впереди — плей-офф, и есть шанс взять Кубок Стэнли. То, о чем Макдэвид даже не может мечтать. А еще Кучеров может завоевать «Харт Трофи» как самый ценный хоккеист лиги. Но Макдэвиду этот приз не светит, потому что какой же он — ценный, если «Эдмонтон» в чемпионате так безнадежен?

Мы сосредоточились на дуэли двух суперснайперов. Александр Овечкин забил 44 гола, но в последних двух матчах молчит, не набрав ни одного очка. Но ведь и Патрик Лайне (43) уже три матча не набрал ничего. Хотя можно понять финна, он играет с травмой ступни. Так хочет отобрать «Морис Ришар Трофи» у Ови. Но может, лучше подлечиться? «Виннипег» не просто вышел в плей-офф, а набрал уже 102 очка в чемпионате. Есть еще пара недель, чтобы привести себя в порядок.

И тут, смотрите, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин снова подкрался близко к Ови и Лайне. У него уже 42-й гол в сезоне.

EVGENI MALKIN! PENGUINS TAKE THE 3-2 LEAD! pic.twitter.com/fmy8PFapv6 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 25 марта 2018 г.

Джино выкатился на убойную дистанцию и нанес хлесткий бросок. Какой же сильный и точный! Но мы и раньше знали, что Малкин — мастер экстра-класса.

А что, Женя, не замахнуться ли тебе на Уильяма нашего Шекспира? Бери «Морис Ришар Трофи», такого приза у тебя в коллекции еще не было. А вот у Овечкина их уже шесть штук. Возможно, больше такого шанса в карьере не будет.

3. ШТАБ КАНАДЦЕВ

Стало известно, что штаб сборной Канады на чемпионате мира в Дании возглавят генеральный менеджер Шон Бурк и его помощник Мартин Бродер — два бывших вратаря.

Что тут скажешь? Канадцы особо не парятся из-за международных турниров. Бурк уже собирал состав на Олимпиаду, и там в полуфинале «кленовые листья» позорно проиграли Германии. Представьте, если бы такое произошло с Россией. У нас моментально отправили бы в отставку штаб Олега Знарка и может даже, руководство ФХР. Просто решением сверху, как у нас бывает. В стране это восприняли бы как катастрофу.

Ну а канадцы подумали: «Игроки НХЛ все равно не приезжали. А наша команда… Я ее слепила из того, что было. Обидно, что проиграли. Но это была какая-то ненастоящая Олимпиада». Думаю, примерно такие мысли возникли в головах руководителей.

Но теперь у Бурка будет в распоряжении Коннор Макдэвид и другие монстры из НХЛ. Этот турнир обещает быть очень представительным. Вот и посмотрим, как теперь выступит Канада. На роль главного тренера планируется Трэвис Грин («Ванкувер») или Билл Питерс («Каролина»). Кто-то из тех, чья команда не попадает в плей-офф.

ЗВЕЗДА ДНЯ 1* — Евгений МАЛКИН (Питтсбург)

Набрал 1 (1+0) очко в матче с «Филадельфией» (5:4 ОТ)

Общий зачет по сезону*:

81 — Малкин

76 — Кучеров

72 — Овечкин

54 — Панарин, Радулов

49 — Бобровский

48 — Кузнецов

42 — Дадонов

41 — Тарасенко

38 — Василевский

32 — Бучневич

30 — Варламов

25 — Проворов

22 — Худобин

21 — Анисимов

19 — Задоров, Сергачев

16 — Наместников, Орлов

14 — Куликов, Зайцев

12 — Якупов

9 — Слепышев

8 — Антипин, Барбашев, Голдобин, Щербак

6 — Емелин

4 — Бурмистров, Сошников, Георгиев

3 — Шипачев, Миронов, Мамин

2 — Зыков, Кулемин

* Первое место — 3 балла, второе место — 2 балла, третье место — 1 балл

ТАБЛО ДНЯ Питтсбург — Филадельфия — 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

Брассар, Хорнквист, МАЛКИН, Кросби, Раст — Занхайм, Мэннинг, Уил, Кутюрье

П: Малкин (1+0; 0, 0, 3, 19.32)

Ф: Проворов (0+0; -2, 0, 2, 21.52)

Даллас — Ванкувер — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Янмарк — Буше, Дауд, Виртанен, Мотти

Д: Радулов (0+0; -1, 0, 4, 22.24)

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 0, 12.55)

Эдмонтон — Анахайм — 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Макдэвид, Рэтти, Драйзайтль, Беар — Мэнсон, Хенрик, Перри, Хенрик, Линдхольм

Э: Слепышев (0+0; 0, 0, 1, 8.21)

Виннипег — Нэшвилл — 5:4 бул. (0:2, 3:2, 1:0, 1:0)

Коннор, Бафлин, Литтл, Уилер, Шайфли (п.бул.) — Йоси, Террис, Эллис, Арвидссон

Миннесота — Бостон — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Койву — Пастрняк, Маршан

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.

БОМБАРДИРЫ: Макдэвид Эдмонтон — 99 (39+60) очков, КУЧЕРОВ Тампа-Бэй — 95 (37+58), МАЛКИН Питтсбург — 92 (42+50), Маккиннон Колорадо — 92 (38+54), Жиру Филадельфия — 91 (26+65), Копитар Лос-Анджелес — 86 (33+53), Стэмкос Тампа-Бэй — 86 (27+59)…

ОВЕЧКИН Вашингтон — 81 (44+37), КУЗНЕЦОВ Вашингтон — 73 (23+50), ПАНАРИН Коламбус — 69 (25+44), РАДУЛОВ Даллас — 65 (26+39), ТАРАСЕНКО Сент-Луис — 60 (29+31), ДАДОНОВ Флорида — 56 (23+33).