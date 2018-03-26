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В Латвии расследуют исход подозрительного матча
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В Латвии расследуют исход подозрительного матча 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Латвии разгорается скандал вокруг футбольного матча межсезонного турнира на Кубок Mercure Riga между клубами «Резекне» и «Прейли». Букмекеры и их клиенты обратили внимание на то, что гости выиграли в разгромным счетом 8:0 в то время, как коэффициент на их успех составлял весьма внушительные 12,0.
При этом столь высокими были цифры вероятности самого скромного возможного успеха «Прейли», как если бы матч завершился со счетом 1:0. Латвийская федерация футбола заявила о начале расследования по поводу подозрительной встречи, сообщает «Спорт-экспресс». При этом чиновники ведомства сообщили, что не имеют отношения к организации турнира.
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