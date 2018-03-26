Игроки «Торпедо» напутствовали финалистов «Золотой шайбы»

Кирилл Ураков и Нападающие «Торпедо» Владимир Галузин Данил Веряев посетили город Лысково, где на льду ФОК «Олимп» поздравили хоккеистов местной одноименной команды 2003-2004 годов рождения с выходом в финальный этап Всероссийского турнира «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова.

В рамках хоккейного праздника, собравшего немалое количество юных хоккеистов и болельщиков, торпедовцы не только сказали тёплые слова в адрес подрастающих спортсменов, но и подарили им уникальную возможность накануне предстоящего финала проверить свои силы на фоне действующих профессионалов.

Достойно проявив себя в мини-матче с игроками «Торпедо», хоккеисты «Олимпа» уступили место на площадке ребятам более юных возрастов, в результате чего вовлечёнными в яркое ледовое действо оказались десятки юных лысковчан. Проведя на арене более полутора часов, участники мероприятия переместились на трибуны, где каждый желающий получил возможность сделать фото со своими кумирами, получить автограф и просто пообщаться с торпедовцами в непринуждённой обстановке.

«Присутствие таких ребят на подобном мероприятии отлично мотивирует наших мальчишек. Их приезд — это праздник для нашего небольшого города! Главное для юных хоккеистов — это эмоциональный заряд, ведь физически к финальным соревнованиям «Золотой шайбы» они уже подготовлены. А эмоции от сегодняшнего мероприятия — это отличное подспорье для нас», — поделился впечатлениями от встречи тренер команды «Олимп» Михаил Дельфинов.

«В первую очередь хотел бы поздравить вас с выходом в финал, пожелать вам успехов, удачи, хоккейного фарта. Пацаны, вы будете представлять Нижегородскую область! Все вместе — только к победе», — сказал Владимир Галузин.

«Торпедо» поздравило воспитанников «Олимпа» с выходом во Всероссийский финал «Золотой шайбы» и желает ребятам успехов в решающих матчах, которые стартуют в подмосковном городе Дмитрове 25 марта.

Видео можно посмотреть на канале «Торпедо» в YouTube.