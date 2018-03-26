Работы по благоустройству района Старое Крюково после зимних холодов продолжаются

24 марта 2018 года, волонтеры от МГЕР Старое Крюково (Молодая Гвардия Единой России ) совместно с руководителем исполкома партии «Единая Россия» по району Старое Крюково, в честь праздника всех птиц повесили скворечник. Весенняя, солнечная погода сопровождала данное мероприятие.

Андро Оболадзе Мерабович — Руководитель исполкома партии «Единая Россия» по району Старое Крюково: «Подобные экологические акции будут продолжаться в дальнейшем. Кроме установки скворечников, мы запланировали еще целый ряд мероприятий по благоустройству: проводить субботники, убирать листву, сажать деревья». Правильно, когда молодежь с юных лет приобщается к улучшению экологии в городе. Ребята должны понимать, что заботиться о природе вовсе не сложно, а увлекательно и только сплачивет команду.

Совсем скоро будет проведено ещё множество работ и скворечник — это ещё самое начало на пути к спасению экологии в Зеленограде.