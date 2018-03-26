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В Амурской области состоялась военно-спортивная эстафета «Зарница»
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В Амурской области состоялась военно-спортивная эстафета «Зарница» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники эстафеты соревновались в разборке и сборке автоматов Калашникова, переносили «раненых», преодолевали различные препятствия перелезая через заграждения и проползая по-пластунски под натянутой проволокой.
В Амурской области состоялась военно-спортивная игра «Зарница», участниками которой стали команды школьников Архаринского района. Помощь в организации и проведении эстафеты оказали военнослужащие Восточного военного округа.
Участники эстафеты соревновались в разборке и сборке автоматов Калашникова, переносили «раненых», преодолевали различные препятствия перелезая через заграждения и проползая по-пластунски под натянутой проволокой. После прохождения препятствий ребята восстанавливали силы горячим армейским чаем с бутербродами.
Всего в эстафете участвовало девять команд. Победил коллектив школы с. Косаткино, которым достался переходящий кубок. Всем участникам были вручены дипломы и сладкие призы.
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