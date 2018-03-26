Челябинцев приглашают сделать селфи с Фаткулиной и пробежаться на коньках с ростовыми куклами

Сегодня, 26 марта, в ледовом дворце «Уральская молния» проводят массовое соревнование на льду «Кубок скороходов». Для участия не обязательно быть профессиональным спортсменом: достаточно достойно держаться на коньках и любить прокатиться с ветерком.

В рамках соревнований проведут скоростные забеги на 100 метров. Все забеги разделены на возрастные группы: для детей до 12, для юношей и девушек от 13 до 19 лет, для людей от 25 до 45 лет и для лиц, старше 46 лет. Кроме того, на мероприятии все смогут сделать селфи с Кубком Мира и вице-чемпионкой Олимпийских Игр Ольгой Фаткулиной.

— Также в программе забеги ростовых кукол, эстафеты, конкурсы и веселые старты, — пишут в соцсетях организаторы.

Участие в соревнованиях бесплатное при наличие актуального билета на сеанс массового катания в ледовом дворце «Уральская молния». Начало в 18:00. Зарегистрироваться на соревнования можно в группе соревнований.