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Челябинцев приглашают сделать селфи с Фаткулиной и пробежаться на коньках с ростовыми куклами
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Челябинцев приглашают сделать селфи с Фаткулиной и пробежаться на коньках с ростовыми куклами 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Сегодня, 26 марта, в ледовом дворце «Уральская молния» проводят массовое соревнование на льду «Кубок скороходов». Для участия не обязательно быть профессиональным спортсменом: достаточно достойно держаться на коньках и любить прокатиться с ветерком.
В рамках соревнований проведут скоростные забеги на 100 метров. Все забеги разделены на возрастные группы: для детей до 12, для юношей и девушек от 13 до 19 лет, для людей от 25 до 45 лет и для лиц, старше 46 лет. Кроме того, на мероприятии все смогут сделать селфи с Кубком Мира и вице-чемпионкой Олимпийских Игр Ольгой Фаткулиной.
— Также в программе забеги ростовых кукол, эстафеты, конкурсы и веселые старты, — пишут в соцсетях организаторы.
Участие в соревнованиях бесплатное при наличие актуального билета на сеанс массового катания в ледовом дворце «Уральская молния». Начало в 18:00. Зарегистрироваться на соревнования можно в группе соревнований.
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