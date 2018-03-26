В «Баварии» заявили о невозможности продажи Роберта Левандовски 

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о невозможности продажи Роберта Левандовски. Напомним, прежде сообщалось, что польский форвард мюнхенской «Баварии» может перебраться в «Реал» в летнее трансферное окно. «Что должно заставить нас изменить свое решение? У Левандовски нет денежной стоимости. „Бавария“ не расстанется с ним даже за аномальную сумму. Я люблю вспоминать 2008 год, когда „Челси“ сделал фантастическое предложение по Франку Рибери, но мы не приняли его. С того момента весь футбольный мир знает, что нельзя приобрести игрока „Баварии“ против воли клуба. Сейчас такая же ситуация с Левандовски. Не сомневаюсь, что следующий сезон Левандовски проведет в „Баварии“, сказал Карл-Хайнц Румменигге. Роберт Левандовски защищает цвета „Баварии“ с 2014 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 37 играх во всех турнирах, где забил 32 мяча. На данный момент „Бавария“ уверенно лидирует в чемпионате Германии, оторвавшись от второго места на 17 очков. Также, „Бавария“ выступит в четвертьфинале Лиги Чемпионов, где сразится с „Севильей“.