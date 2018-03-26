Войчех Щенсны: «Не считаю себя запасным вратарем „Ювентуса“

Вратарь «Ювентуса» Войчех Щенсны считает, что тренировки вместе с другим голкипером туринцев Джанлуиджи Буффоном помогут ему стать первым номером команды. Также польский футболист отметил, что не чувствует себя запасным вратарем.

— Я перешел в «Ювентус» сражаться за трофеи, и мне посчастливилось сыграть больше, чем я думал, поэтому я очень доволен, — приводит Tuttosport слова Щенсны. — Я понимал, что Буффон — легенда клуба, но для меня это был шанс тренироваться с лучшим вратарем мира — ведь мне еще нужно многому учиться. Я не чувствую себя запасным голкипером. После тренировок с Буффоном проще стать номером один.