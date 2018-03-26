Подробный репортаж о юбилейном турнире WWFC 10 в Киеве

Пресс-релиз

24 марта в киевском Дворце спорта прошёл масштабный юбилейный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 10, организованный всемирной лигой World Warriors Fighting Championship при поддержке генерального партнёра международного бренда «Nemiroff» и титульного партнёра Parimatch.

В рамках лучшего ММА шоу Украины состоялось 12 поединков, а отличительной особенностью турнира стала бескомпромиссность его участников — только два боя прошли всю дистанцию, а в десяти победитель определился досрочно.

Под стать андеркарду было и главное событие — три поединка за титулы чемпионов мира по версии WWFC, в которых престижные пояса защитили ведущие бойцы лиги «Полярный Медведь» Сергей Спивак, а также братья Хасан и Хусейн Асхабовы.

UNDERCARD

Анзор Чакаев (0-0; Украина) — ТКО 3 (технический нокаут) — Артём Будур (4-5; Украина)

Несмотря на статус дебютанта профессиональных ММА, Чакаев уверенно начал схватку, попытавшись достать голову соперника двумя хай-киками. Вскоре бойцы оказались на настиле, где в роли атакующего также выступал Анзор, однако Будур успешно защищался и даже предпринимал попытки провести болевой (скрутку пятки). Непосредственно перед окончанием стартового раунда Чакаев всё-таки занял доминирующую позицию, из которой нанёс несколько точных ударов, но оппонента не потряс. Инициативой без серьёзных успехов владел Анзор и во второй пятиминутке, которая преимущественно проходила в партере. Тем не менее, развязка произошла в стойке. В начале третьего раунда Чакаев точно пробил ногой в голову и основательно потряс Будура. Артём попятился и упал у сетки, где его быстро настиг Анзор и принялся безответно наносить удары в голову. На этом рефери справедливо решил прекратить поединок.

Магомед Сатуев (1-0; Чечня) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Богдан Куделя (1-0; Украина)

Вскоре после начала схватки Куделя отметился попаданием справа в голову, однако, как показали дальнейшие события, это так и останется его главным достижением в первом раунде. Сатуев сделал ставку на работу в партере и без видимых проблем трижды переводил украинца на покрытие в течение первых пяти минут, не встречая серьёзного сопротивления. Будучи сверху, Магомед результативно орудовал правым локтем, а также предпринял попытку провести удушающий приём. В начале второго раунда бойцы обменялись эффектными попаданиями в стойке: у Сатуева прошёл левый прямой, Куделя попал бэкфистом. Превосходство себе Магомед вновь обеспечил благодаря тэйкдаунам, хотя Богдан защищался на покрытии уже лучше, эффективно связывая чеченца по рукам. Свой лучший удар в этом поединке Куделя нанёс в третьем раунде, точно приложившись к голове визави, и поспешил развить успех, атакуя того у сетки. Сатуев, однако, своевременно предпринял защитные меры и прошёл в ноги, восстановился в борьбе и ответил Богдану красивым амплитудным броском. В конце боя Куделя из последних сил пошёл ва-банк, но слишком размашисто, откровенно и предсказуемо, чтобы чем-то удивить Магомеда, который заслуженно победил по очкам единогласным решением судей.

Теймур Рахимов (2-1; Украина) — ТКО 1 (технический нокаут) — Джамал Гебенов (3-1; Карачаево-Черкессия)

После недолгой разведки в стойке Гебенов первым пошёл на реальное обострение, предприняв попытку пройти в ноги, но Рахимов качественно погасил её защитным манёвром. Джамал на этом не успокоился и вскоре повторил попытку — вновь неудачно. После этого за дело взялся уже Теймур. Его решительная атака с серией ударов обеими руками стала для Гебенова неприятной неожиданностью, против которой у него не нашлось адекватного защитного ответа. Под градом ударов Джамал оказался у сетки, ушёл в глухую оборону и медленно опустился на покрытие, не подавая признаков желания биться дальше. Рефери остановил поединок, зафиксировав победу Рахимова техническим нокаутом.

Вугар Кяримов (9-3; Азербайджан) — ТКО 1 (технический нокаут) — Малач Алиев (5-1; Дагестан)

Отметившись яркой победой нокаутом в первом раунде на WWFC 9 в декабре прошлого года, азербайджанец Вугар Кяримов не изменил себе и не менее уверенно завершил в свою пользу второй бой под эгидой лиги, начисто разбив дагестанца Малача Алиева. Вугар начал с мощного кика, после чего погасил проход Малача в ноги. А вот Кяримову тэйкдаун удался, и этот перевод оказался решающим. Не позволяя Алиеву вернуть вертикальное положение, сам азербайджанец поднялся на ноги и из стойки обрушил на голову Малача мощный прямой, после чего перешёл к добиванию и быстро добился своего. Алиев начал «выключаться», и рефери сразу остановил бой.

MAIN CARD

Иван Дзябенко (5-0; Украина) — SBM 2 (удушающий приём) — Егор Бровко (2-0; Украина)

В поединке двух победителей Road to WWFC Бровко занял центр гексагона и постоянно шёл вперёд, но делал это практически без ударов, чем значительно облегчал жизнь сопернику. Дзябенко действовал осторожно, выжидал до верного и в итоге со второй попытки провёл тэйкдаун, а на покрытии моментально оказался в крайне выгодном положении фулл-маунта. Тем не менее, Егор на удивление легко провёл свип и сам оказался сверху, но тоже без продолжения. Едва началась вторая пятиминутка, как Дзябенко вновь перевёл Бровко в партер и там снова отдал сопернику инициативу, после того как оседлал было его в фулл-маунте. На этот раз для Егора всё кончилось гораздо печальнее: находясь сверху, он позволил Ивану набросить на себя «треугольник» и в прямом смысле держался до последнего, однако был вынужден смириться с неизбежным. Рефери остановил схватку, как только увидел, что Егор начал «засыпать», теряя сознание.

Александр Лунга (23-11; Украина) — КО 1 (нокаут) — Александру Инсурацел (6-1; Молдова)

Многоопытный украинец Лунга и перспективный молдаванин Инсурацел начали противостояние осторожно, нечасто нанося удары в сторону соперника и ожидая активных действий друг от друга. Александр прошёл в ноги, но Инсурацел не позволил ему провести тэйкдаун. Бойцы оказались у сетки в плотном клинче, обмениваясь ударами коленями. Украинец неоднократно пробовал бросить Александру на покрытие, но тот демонстрировал отличную защиту от переводов. В конце первого раунда, пересытившись ролью принимающей стороны, Инсурацел неосмотрительно поспешил реваншироваться в стойке на открытом пространстве и нарвался на разящий встречный удар украинца ногой с разворота. Попадание пришлось прямо в солнечное сплетение, и молдавский боец с гримасой боли опустился на настил гексагона. Он явно не мог продолжать сопротивление, и рефери оперативно оградил его от добивания, остановив поединок всего за три секунды до перерыва.

Руслан Хажмурзаев (2-0; Чечня) — MD 3 (по очкам большинством голосов судей) — Морган Шаррье (9-5; Франция)

Весь стартовый раунд бойцы провели в стойке, обмениваясь преимущественно ударами ногами. В исполнении Шаррье это неизменно был лоу-кик, тогда как Руслан действовал значительно разнообразнее, чередуя удары с разворота, лоу-, мидл-, хай— и фронт-кики, а также добавляя правым через руку в голову. Француз избегал неприятностей, хорошо работая уклонами в защите. Во втором раунде Шаррье набрался смелости и периодически выбирался в наступление. Как раз во время одного из таких выпадов Морган нарвался на встречный правый в голову и упал в нокдаун. Хажмурзаев бросился на добивание, но француз быстро восстановился и грамотно связал Руслана в партере. Шаррье терпеливо выжидал свой шанс, и таковой представился ему в заключительном раунде. После одного из немногочисленных разменов в стойке Хажмурзаев разорвал дистанцию и поскользнулся, вместе с равновесием потеряв концентрацию на сопернике. К несчастью для француза, замешательство Руслана не оказалось продолжительным, да и решительности Моргану в этом эпизоде не хватило. Хажмурзаев продолжил досаждать Шаррье правыми через руку и довёл дело до победы по очкам большинством голосов судей.

Кирилл Горобец (5-1; Украина) — КО 1 (нокаут) — Владислав Хорошевский (5-4; Украина)

Самый скоротечный бой с одной из красивейших концовок прошедшего турнира. Вскоре после начала поединка Горобец обманул Владислава, показав рукой в корпус, и тут же сколь жёстко, столь и точно пробил ногой в голову. Хорошевский как подкошенный рухнул на настил — необходимости в добивании уже не было, а Владислав даже не сразу понял, что произошло. На секундомере к концу подходила только первая минута поединка.

Михай Котруцэ (8-1; Молдова) — ТКО 2 (технический нокаут) — Энтони Грондин (6-1; Франция)

Всегда подчёркнуто решительный и неизменно зрелищный любимец публики из Молдовы Котруцэ столкнулся с отчаянным сопротивлением всесторонне обученного француза Грондина. Более того, если прежде Михай был известен, прежде всего, как жёсткий ударник, особенно беспощадно орудуя ногами, то в этом поединке ему пришлось искать результат на другом «игровом поле». Пропустив первый же лоу-кик, Энтони, очевидно, понял, что больше принимать удары молдаванина не хочет, и решительно бросился атаковать сам. Котруцэ ответил проходом в ноги и заработал тэйкдаун, оказавшись в доминирующей позиции у сетки. В двух эпизодах Михай переходил к затяжным безответным атакам, но Грондин не оставлял в обороне лазеек и терпеливо пережидал бурю. В остальное время француз, продолжая пребывать в горизонтальном положении, не довольствовался ролью обороняющегося и постоянно пытался поймать Котруцэ на рычаг локтя. Непосредственно перед завершением первого раунда Энтони был очень близок к тому, чтобы добиться желаемого, но молдаванин не отдал руку. Не желая откладывать дело в долгий ящик, в начале второй пятиминутки Грондин вновь бросился вперёд, атакуя ногами и руками с завершающим аккордом в виде удара коленом в прыжке. Котруцэ не пропустил существенных попаданий и своевременно провёл тэйкдаун, вновь завладев преимуществом в партере. Израсходовав много сил в первом раунде, француз уже не мог сопротивляться с прежним энтузиазмом, и всё кончилось тем, что Михай уже не выпустил его из-за блока. Нанося удар за ударом по безынициативному оппоненту, молдаванин вынудил рефери остановить бой.

MAIN EVENT

Хусейн Асхабов (14-0; Люксембург) — SBM 2 (болевой приём) — Эдилсон Тейшейра (25-13-2; Бразилия) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 61 кг Видавший виды бразилец Тейшейра не сумел составить серьёзную конкуренцию и долго задержаться в гексагоне с действующим чемпионом WWFC в легчайшем весе Хусейном Асхабовым, даже несмотря на то, что решил действовать с оглядкой на защиту. Первый раунд прошёл в относительно спокойном режиме, но с безоговорочным превосходством Хусейна, дважды переводившего бразильца в партер: в первый раз красивым броском из клинча у сетки, во второй — проходом в ноги и подсечкой. Ни удары ногами, ни правые через руку, которыми Эдилсон изредка пробовал добраться до цели, у него не проходили. Единственное, что бразилец может с полным правом занести себе в актив — это успешная защита в партере, где он грамотно «прилипал» к сопернику, не позволяя развивать успех. Во втором раунде Тейшейра попробовал свою главную «коронку» — удар коленом в прыжке, но тем самым только усугубил своё положение. Асхабов ответил проходом в ноги и вновь перевёл противостояние в горизонтальную плоскость. Постепенно разбивая бразильца локтями в туловище и кулаками в голову, Хусейн улучил благоприятный момент и резко перешёл на болевой приём, захватив ногу противника. Великолепная скрутка пятки — и Тейшейра стучит в знак сдачи.

Хасан Асхабов (15-2; Люксембург) — SBM 4 (удушающий приём) — Михаил Одинцов (10-1; Беларусь) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе до 66 кг Одинцов, известный прекрасно поставленной работой ног, прогнозировано отдал центр гексагона, сделав ставку на постоянную подвижность, маневренность и работу вторым номером. Он даже не собирался скрывать, что ждёт активных действий от обладателя чемпионского титула в полулёгком весе Хасана и рассчитывает поймать его на контратаке. Асхабов, однако, сводил шансы белорусского претендента к минимуму, хладнокровно атакуя с дистанции лоу-киками и иногда правым в голову. В конце первого раунда Михаилу удался один из немногих точных ударов — жёсткий мидл-кик по корпусу, но и Хасан в долгу не остался, поймав ногу белоруса и проведя тэйкдаун. Ещё один перевод в партер случился вскоре после начала второй пятиминутки и вновь стал следствием одной из редких атак Михаила. Он промахнулся бэкфистом и позволил чемпиону сблизиться, а остальное для Асхабова было делом техники. Тем не менее, Одинцов сумел вернуться в стойку, где соперничество продолжилось в прежнем ритме. Хасан набирал очки с дистанции лоу-киками и одиночными прямыми в голову. Михаил менял стойки, много финтил и двигался, но никак не мог запутать обладателя титула. В третьем раунде Асхабов записал на счёт очередной тэйкдаун, повалив претендента из клинча, но белорус успешно отзащищался на покрытии. Развязка наступила в четвёртом раунде, когда бойцы вновь оказались в клинче. На этот раз Хасан не стал переводить Одинцова вниз, а прямо в стойке заключил шею оппонента в беспощадные тиски «гильотины». Ни выбраться, ни терпеть Михаил не мог и вынужденно капитулировал, постучав.

Сергей Спивак (7-0; Украина) — ТКО 1 (технический нокаут) — Иво Кук (12-9; Хорватия) Бой за титул чемпиона мира по версии WWFC в весе свыше 93 кг Первой защиты титула чемпиона мира WWFC в тяжёлом весе, завоёванного в июне прошлого года, «Полярному Медведю» Сергею Спиваку пришлось ждать неожиданно долго. Она должна была состояться ещё в декабре на WWFC 9, но тогда соперник Сергея получил травму буквально за несколько дней до назначенной даты, и бой пришлось отменить. Соскучившись по гексагону, Спивак утолил голод хорватским «Скорпионом» Иво Куком. Колоритный гость украинской столицы заметно уступал чемпиону в габаритах и разумно решил действовать с наскока, держась на дальней дистанции и при удобном случае бросаясь на Сергея с ударом. Однако, у Спивака было своё видение того, как должен проходить поединок. Он перевёл хорвата на покрытие и оттуда уже не выпустил. В Кука полетели тяжёлые удары кулаками, Сергей брал его шею на удушающий и вновь переходил к беспощадному граунд-энд-паунду, выбивая из Иво дух. Хорват сопротивлялся и «выживал», как мог, но всё же не сумел уберечься от ударов чемпиона, и рефери ничего не оставалось, кроме как прекратить бой в ознаменование первой успешной защиты титула в исполнении Спивака.

Следующий турнир, WWFC 11, запланирован на 16 июня в киевском Дворце спорта и по традиции для лиги обещает стать ещё насыщеннее в сравнении с предыдущими.

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