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Эдегор: «Я должен терпеть, поскольку „Реал“ — лучший клуб в мире»
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Эдегор: «Я должен терпеть, поскольку „Реал“ — лучший клуб в мире» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Херенвена» Мартин Эдегор надеется в следующем сезоне вернуться в мадридский «Реал».
— Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за «Херенвен», — приводит слова 19-летнего футболиста AS. — Я рад, что отправился в аренду в Голландию, для меня важно играть на высоком уровне. Летом я вернусь в «Реал» и в ходе предсезонной подготовки станет ясно мое будущее. Я хотел бы выступать за Королевский клуб в следующем сезоне. Новая аренда? Я готов ко всему. Мне важно иметь игровую практику. Молодым футболистам сейчас не просто пробиться в состав мадридской команды. Я должен быть терпеливым, поскольку «Реал» — лучший клуб в мире.
В нынешнем сезоне Эдегор отыграл за «Херенвен» 25 матчей и забил два мяча.
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