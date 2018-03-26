Эдегор: «Я должен терпеть, поскольку „Реал“ — лучший клуб в мире»

— Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлениях за «Херенвен», — приводит слова 19-летнего футболиста AS. — Я рад, что отправился в аренду в Голландию, для меня важно играть на высоком уровне. Летом я вернусь в «Реал» и в ходе предсезонной подготовки станет ясно мое будущее. Я хотел бы выступать за Королевский клуб в следующем сезоне. Новая аренда? Я готов ко всему. Мне важно иметь игровую практику. Молодым футболистам сейчас не просто пробиться в состав мадридской команды. Я должен быть терпеливым, поскольку «Реал» — лучший клуб в мире.

В нынешнем сезоне Эдегор отыграл за «Херенвен» 25 матчей и забил два мяча.