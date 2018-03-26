Галлас: командная игра позволит России дойти до 1/4 или 1/8 финала ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас поделился ожиданиями в преддверии товарищеского матча французов с национальной командой России, который состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

«Очень красивый стадион, великолепный газон. Чувствуется, что арена новая. Когда она наполнится зрителями, уверен, будет прекрасная атмосфера внутри. У меня вызывает много приятных воспоминаний то, что я сегодня нахожусь здесь. Последний раз был тут четыре года назад. Также особые эмоции вызывает тот факт, что именно на этом стадионе будут проходить матчи чемпионата мира.