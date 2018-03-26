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Белотти объяснил, при каких условиях покинет «Торино»
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Белотти объяснил, при каких условиях покинет «Торино» 

Советский спорт 1 час назад
«Покину Турин только в том случае, если поступит предложение от топ-клуба, который гарантирует мне место в стартовом составе. Я не хочу сидеть на скамейке запасных», — приводит слова Белотти Goal со ссылкой на RAI.
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