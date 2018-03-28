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В Воронеже мошенники сняли с пенсионерки порчу за 210 тысяч рублей
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В Воронеже мошенники сняли с пенсионерки порчу за 210 тысяч рублей 

Новости Воронежа 42 минуты назад
В полицию Воронежа обратилась 62-летняя пенсионерка. Она заявила, что стала жертвой мошенников.
Оказалось, что 26 марта днем к ней на улице Красных Зорь подошли неизвестные. Они под предлогом снятия с женщины порчи похитили у нее 210 тысяч рублей.
По факту случившегося возбудили дело о мошенничестве. Подозреваемым грозит до 2 лет колонии.
Воронежцев просят быть осторожнее и не доверять мошенникам. Ведь они обычно неплохо разбираются в психологии и умело используют информацию, которую жертва выдает при общении.
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