В Воронеже нашли родственников погибшего на остановке мужчины 

Им оказался 58-летний горожанин. Волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» нашли родственников мужчины, скончавшегося на остановке «Цирк» в Воронеже, во вторник, 27 марта. Погибшим оказался 58-летний Иван Григоров. Точную причину смерти горожанина установит судмедэкспертиза. По предварительным данным, мужчине стало плохо в маршрутке. Он вышел на улицу и скончался. Следов насилия на теле воронежца не нашли. Правоохранители проводят проверку. — Наши волонтёры обошли район, где был найден погибший мужчина. Опросили горожан и продавцов магазина вдоль движения маршрута, на котором и ехал воронежец. В итоге нашли родственников, которые даже не могли подумать, что такая трагедия приключилась у них в семье. По их словам, Иван часто уезжал на дачу, поэтому его не искали, — сообщили в «Черноземье». Тело неизвестного мужчины нашли на остановке «Цирк» на улице Челюскинцев около 16:00 понедельника, 26 марта. Полицейские и волонтёры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили родственников погибшего мужчины откликнуться. Его личность установили на следующий день. Дарья Крымова