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РУСАДА и МГИМО запустили совместный образовательный проект по борьбе с допингом
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РУСАДА и МГИМО запустили совместный образовательный проект по борьбе с допингом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО при поддержке Министерства спорта РФ запустили образовательный антидопинговый проект для сотрудников спортивных федераций и организаций, а также региональных органов исполнительной власти, курирующих физическую культуру и спорт. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Программа повышения квалификации «Этика в спорте: ключевые аспекты антидопинговой деятельности» включает в себя материалы по основам антидопинговой политики и менеджменту знаний в области антидопинга. Участие в курсах повышения квалификации примут специалисты из более чем 30 регионов России.
"Проект стал логическим продолжением начатого в прошлом году сотрудничества и призван заложить профессиональный фундамент развитию новой культуры в спорте и пропаганде отказа от допинга", — заметила Пахноцкая, которая является одним из авторов программы.
В процессе обучения слушатели познакомятся со спортивной этикой и антидопинговыми правилами, приобретут специальные знания, навыки и умения, необходимые в профессиональной деятельности, изучат документы в области антидопингового законодательства, практику противодействия допингу, оценят влияние социального и организационного контекста на принимаемые решения в сфере антидопингового регулирования, познакомятся с успешной практикой профилактических мер.
По завершении обучения, которое с 26 марта проходит в Министерстве спорта, слушатели программы должны разработать тактические планы по продвижению проекта «Этика в спорте» в своем регионе.
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