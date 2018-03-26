В школе № 1355 состоялся турнир по шашкам

В понедельник, 22-23 марта состоялся турнир по шашкам «Кубок Департамента по шашкам» среди учеников 1-11-х классов. Об этом сообщается на сайте школы № 1355.

Для успешного проведения турнира по шашкам была проведена предварительная работа. Целью этого турнира являлось выявление лучших учащихся, умеющих хорошо играть в шашки, привить интерес к этой занимательной игре.

Шашки это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющие много радости и удовольствия, способствующие развитию логического мышления и внимания. Несмотря на то, что правила достаточно просты, игру можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий. Ребята с большой ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревнованиях. Преодолевая волнения, каждый участник в ходе игры доброжелательно относился к сопернику и сопереживал чужим неудачам.