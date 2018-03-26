Ещё
СМИ: Юмтити просит зарплату на уровне Иньесты и Суареса
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Юмтити просит зарплату на уровне Иньесты и Суареса 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити инициировал переговоры о новом контракте. Как утвержает Dario Gol, француз просит повышения зарплаты до уровня Луиса Суареса и Андреса Иньесты, иначе он будет искать новый клуб. Отмечается, что в сохранении Юмтити заинтересован лидер каталонцев Лионель Месси, который имеет определенное влияние на трансферную политику клуба.
Отметим, что «Барселона» проиграла только один матч с Юмтити в составе. Нынешний контракт футболиста с «Барсой» содержит пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.
Спорт-Экспресс: последние новости
Лотар Маттеус: "Следующий тренер "Баварии"? Не я" Войчех Щенсны: "Не считаю себя запасным вратарем "Ювентуса" Шкртел из-за попадания мяча в голову потерял сознание
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение