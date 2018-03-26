СМИ: Юмтити просит зарплату на уровне Иньесты и Суареса

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити инициировал переговоры о новом контракте. Как утвержает Dario Gol, француз просит повышения зарплаты до уровня Луиса Суареса Андреса Иньесты , иначе он будет искать новый клуб. Отмечается, что в сохранении Юмтити заинтересован лидер каталонцев Лионель Месси , который имеет определенное влияние на трансферную политику клуба.

Отметим, что «Барселона» проиграла только один матч с Юмтити в составе. Нынешний контракт футболиста с «Барсой» содержит пункт об отступных в размере 60 миллионов евро.