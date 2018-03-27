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«Ростелеком» стал региональным спонсором ЧМ по футболу FIFA 2018
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«Ростелеком» стал региональным спонсором ЧМ по футболу FIFA 2018 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
«»Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся», — заявил первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко.
«Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™, в том числе разыграет более 5000 билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. Для малого и среднего бизнеса, в свою очередь, «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.
«Я уверен, что вместе с FIFA мы сможем сделать чемпионат по-настоящему захватывающим и доступным для каждого, кто ждет интересной и красивой игры» — подытожил Владимир Кириенко.
«Мы очень рады присоединению лидера рынка телекоммуникаций к группе Региональных Спонсоров FIFA», — отметил Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и добавил: «Ростелеком, также, как и FIFA объединяют людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир».
21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. 64 матча будут проведены, чтобы определить победителя турнира.
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