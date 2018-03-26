Алексей Кручинин: Мы с Кравцовым хорошие друзья, так что нам легко и на площадке

«Мы в быту всегда вместе проводим время с Виталиком и Сашей Шаровым, — приводит «Р-Спорт» слова Кручинина. — Мы хорошие друзья, соответственно нам легко и на площадке. Хотя и у нас в тройке бывают разногласия, но мы всегда стараемся их спокойно решать.

Мы молодые ребята, которые должны давать энергию команде. Я за старшего, да. И вообще я за всех молодых в команде отвечаю».

Напомним, 18-летний Кравцов в нынешнем розыгрыше плей-офф набрал 11 (6+5) очков в 11 матчах.

Во вторник «Трактор» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом» в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.