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Алексей Кручинин: Мы с Кравцовым хорошие друзья, так что нам легко и на площадке
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Алексей Кручинин: Мы с Кравцовым хорошие друзья, так что нам легко и на площадке 

Советский спорт 41 минуту назад
Форвард «Трактора» Алексей Кручинин высказался о своих партнерах по тройке Виталии Кравцове и Александре Шарове.
«Мы в быту всегда вместе проводим время с Виталиком и Сашей Шаровым, — приводит «Р-Спорт» слова Кручинина. — Мы хорошие друзья, соответственно нам легко и на площадке. Хотя и у нас в тройке бывают разногласия, но мы всегда стараемся их спокойно решать.
Мы молодые ребята, которые должны давать энергию команде. Я за старшего, да. И вообще я за всех молодых в команде отвечаю».
Напомним, 18-летний Кравцов в нынешнем розыгрыше плей-офф набрал 11 (6+5) очков в 11 матчах.
Во вторник «Трактор» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом» в решающем седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.
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