«Уверен, что этому человеку не место в партии». Югорские единороссы прокомментировали исключение Аносова из своих рядов

«Он нарушил устав и партийную этику, настаивал на организации работы наблюдателей от штаба иного кандидата. Человеку стоило бы задуматься о том, как обеспечить выполнение указа партийного съезда о поддержке действующего президента. Однако он принял такое решение. Уверен, что этому человеку не место в рядах партии», — заявил Пенчуков, комментируя исключение Аносова.