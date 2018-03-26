«Уверен, что этому человеку не место в партии». Югорские единороссы прокомментировали исключение Аносова из своих рядов 

«Он нарушил устав и партийную этику, настаивал на организации работы наблюдателей от штаба иного кандидата. Человеку стоило бы задуматься о том, как обеспечить выполнение указа партийного съезда о поддержке действующего президента. Однако он принял такое решение. Уверен, что этому человеку не место в рядах партии», — заявил Пенчуков, комментируя исключение Аносова.
Кроме того, он также подчеркнул, что Алексей Аносов попал в число депутатов Тюменской областной Думы при поддержке югорского отделения «Единой России». «Ему была оказана всесторонняя поддержка при проведении избирательной кампании, люди его выбрали», — отметил Константин Пенчуков.