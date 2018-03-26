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Генменеджер «Йокерита» Курри рассказал о новом главном тренере команды
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Генменеджер «Йокерита» Курри рассказал о новом главном тренере команды 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри рассказал о приглашении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной Финляндии Лаури Марьямяки.
"Эта Олимпиада вообще была очень сложной для любого тренера с учетом ситуации с игроками НХЛ. Как и прошлый чемпионат мира, в котором много сложилось не в пользу Марьямяки — прежде всего состав сборной, — цитирует Курри газета «Известия». — С учетом этого четвертое место было неплохим результатом. А сам Лаури достаточно молод и амбициозен, при этом уже имеет опыт побед в чемпионате Финляндии с «Кярпят».
Он успешно ассистировал Эркке Вестерлунду в сборной, внес вклад в выигрыш бронзы Олимпиады в Сочи и серебра ЧМ-2014 в Минске. Сейчас это лучший выбор для нас".
Ранее Курри рассказал об уходе из команды тренера Юкки Ялонена и форварда Эли Толванена.
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