Генменеджер «Йокерита» Курри рассказал о новом главном тренере команды

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри рассказал о приглашении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной Финляндии Лаури Марьямяки.

"Эта Олимпиада вообще была очень сложной для любого тренера с учетом ситуации с игроками НХЛ. Как и прошлый чемпионат мира, в котором много сложилось не в пользу Марьямяки — прежде всего состав сборной, — цитирует Курри газета «Известия» . — С учетом этого четвертое место было неплохим результатом. А сам Лаури достаточно молод и амбициозен, при этом уже имеет опыт побед в чемпионате Финляндии с «Кярпят».

Он успешно ассистировал Эркке Вестерлунду в сборной, внес вклад в выигрыш бронзы Олимпиады в Сочи и серебра ЧМ-2014 в Минске. Сейчас это лучший выбор для нас".

Ранее Курри рассказал об уходе из команды тренера Юкки Ялонена и форварда Эли Толванена.