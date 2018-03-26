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Сборная МИИТ приняла участие в гонке ГТО «Путь домой»
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Сборная МИИТ приняла участие в гонке ГТО «Путь домой» 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Гонка ГТО «Путь домой» состоялась на минувшей неделе в парке «Сокольники». Участие в ней приняли студенты Российского университета транспорта (МИИТ).
«Мероприятие было посвящено четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Гонка ГТО — это состязание команд и индивидуальных участников, соревнующихся в прохождении трассы, пролегающей по пересеченной местности, протяженностью не менее пяти километров и оборудованной 23 препятствиями. В соревнованиях приняли участие около 1500 человек, в том числе сборная команда Российского университета транспорта (МИИТ)», — сообщили в спортивном клубе МИИТ.
Отмечается, что сборная МИИТ прошла сложную трассу за один час и 11 минут. (то)
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