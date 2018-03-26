Турнир по шашкам состоялся в школе № 1555 на прошлой неделе

Как сообщается на сайте школы № 1355, 22-23 марта среди учеников 1-11 классов состоялся турнир по шашкам.

Целью этого турнира являлось выявление лучших учащихся, умеющих хорошо играть в шашки, привить интерес к этой занимательной игре.

Шашки это и наука, и спорт, и искусство в одной игре, доставляющие много радости и удовольствия, способствующие развитию логического мышления и внимания. Несмотря на то, что, игра, кажется, довольно простой, её можно назвать одной из самых динамичных настольных стратегий. Школьники с большой ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревнованиях. Преодолевая волнения, каждый участник в ходе игры с уважением относился к сопернику и сопереживал чужим неудачам.