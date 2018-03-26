Вильям Галлас: Сборной России будет важно показать, что она заслуживает прохода в 1/8 финала или даже в четвертьфинал

— Стадион в Петербурге очень красивый с великолепным газоном. Ещё чувствуется, что это новый стадион. Когда его заполнят зрители, явно будет чувствоваться прекрасная атмосфера. У меня здесь много эмоций. Я знаю, что именно на этом стадионе будет проходить мундиаль, с этим у меня связано много воспоминаний. — Какой ваш прогноз на предстоящий матч? — Он будет трудным для обеих команд. Российская сборная проиграла Бразилии, французская — Колумбии. В матче будет отдано энергии, обе команды будут очень хотеть выиграть. — Лично кого-то выделите у сборной России? — Я бы сфокусировался на команде в целом. Думаю, сборная России во время матча будет чувствовать сильное давление. Знаю, что важные игроки получили повреждения. Но именно командные действия позволят добиться успеха и провести красивые соревнования. Команде будет важно показать своей публике, что она заслуживает прохода в 1/8 финала или даже в четвертьфинал, — передает слова Галласа корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Отметим, 26 марта Галлас побывал на открытой тренировке сборной России по футболу.

Напомним, товарищеский матч Россия — Франция состоится 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург».

Галлас выступал за французов с 2002 по 2010 годы, за это время он провел за национальную команду 84 матча и забил пять голов.