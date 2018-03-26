Военнослужащий пропал без вести по пути в Каменку

Служащий по контракту в военной части в Каменке бесследно пропал 16 марта. Последний раз он выходил на связь, когда ехал в часть из родного поселка Суходолье Приозерского района

В полицию Приозерска обратилась мать пропавшего. Она рассказала, что около полудня 16 марта ее 20-летний сын, служащий по контракту в военной части в Каменке, уехал из дома на автобусе к метро «Девяткино». От станции он хотел доехать до места прохождения службы. Во время последнего разговора с матерью пропавший заверил, что еще в пути.

Командир бойца, в телефонном разговоре 25 марта сообщил женщине, что боец на службу не явился и где он находится сейчас — неизвестно.

Пропавший плотного телосложения, рост 170 сантиметров, волосы русые. Был одет в коричневый вязанный свитер в полоску, синие джинсы, черные кроссовки, и куртку телесного цвета.