Ещё
Никола Максимович: «Ляич должен был оказаться в „Спартаке“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никола Максимович: «Ляич должен был оказаться в „Спартаке“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Никола Максимович рассказал, что его партнер по сборной Сербии Адем Ляич мог подписать контракт с красно-белыми зимой 2018 года. Но переговоры прекратились после подписания Софьяна Ханни.
— Ляич должен был присоединиться ко мне в «Спартаке», но после приезда Ханни переговоры затихли, — приводит Torinogranata слова Максимовича. — Адем предпочел остаться в «Торино», но теперь он не играет, и это плохо для всех, кто желает попасть на чемпионат мира. Адем — важный игрок для сборной Сербии и «Торино», и я не могу поверить, что для него нет места на поле в эти кризисные для «быков» времена.
Спорт-Экспресс: последние новости
В Совфеде назвали Ростов-на-Дону одним из лидеров по готовности инфраструктуры к ЧМ-2018 Лотар Маттеус: "Следующий тренер "Баварии"? Не я" Войчех Щенсны: "Не считаю себя запасным вратарем "Ювентуса"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«После проката Загитовой заплакали»15
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас38
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой126
Шипулина заподозрили в использовании допинга64
Плющенко обратился к Загитовой156
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение