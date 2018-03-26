Никола Максимович: «Ляич должен был оказаться в „Спартаке“

Защитник "Спартака" Никола Максимович рассказал, что его партнер по сборной Сербии Адем Ляич мог подписать контракт с красно-белыми зимой 2018 года. Но переговоры прекратились после подписания Софьяна Ханни.

— Ляич должен был присоединиться ко мне в «Спартаке», но после приезда Ханни переговоры затихли, — приводит Torinogranata слова Максимовича. — Адем предпочел остаться в «Торино», но теперь он не играет, и это плохо для всех, кто желает попасть на чемпионат мира. Адем — важный игрок для сборной Сербии и «Торино», и я не могу поверить, что для него нет места на поле в эти кризисные для «быков» времена.