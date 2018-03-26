Васильева и Поршнев стали чемпионами России в суперпреследовании 

Первые золотые медали чемпионата России в нынешнем сезоне выиграли Маргарита Васильева и Никита Поршнев, победившие в суперпреследовании.
Комплект наград в этой новой дисциплине был разыгран в рамках Кубка России в Увате.
Отметим, что чемпионат России в основных дисциплинах пройдет с 30 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске.
Чемпионат России
Суперпреследование
Женщины
1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 21.16,3 (3 штрафных круга)
2. Лариса Куклина (ЯНАО) — +30,7 (2)
3. Екатерина Шумилова (ХМАО) — +35,5 (2)
Мужчины
1. Никита Поршнев (ХМАО) — 20.44,5 (2)
2. Алексей Волков (ХМАО) — +31,5 (2)
3. Евгений Идинов (Тюменская область) — +31,7 (2)