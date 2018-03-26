Васильева и Поршнев стали чемпионами России в суперпреследовании

Комплект наград в этой новой дисциплине был разыгран в рамках Кубка России в Увате.

Отметим, что чемпионат России в основных дисциплинах пройдет с 30 марта по 5 апреля в Ханты-Мансийске.

Чемпионат России

Суперпреследование

Женщины

1. Маргарита Васильева (Красноярский край) — 21.16,3 (3 штрафных круга)

Мужчины

1. Никита Поршнев (ХМАО) — 20.44,5 (2)