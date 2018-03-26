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Экс-любовница Криштиану Роналду подает на футболиста в суд
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Экс-любовница Криштиану Роналду подает на футболиста в суд 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Бразильская модель-летняя Эрика Канела подает в суд на красавчика Криштиану Роналду. Девушка возмущена не приличным поведением футболиста на их первом свидании в-ом году.
«Меня с ним познакомил общий друг, я всегда думала ему нравится мальчики, но оказалось он не равнодушен и к девушкам вроде меня. Он предложил встретиться, мы поужинали, он довез меня до дома, а потом повел себя агрессивно, не хочу раскрывать детали, это было ужасно, а после заблокировал мой номер во всех мессенджерах» — с грустью призналась модель.
Странно почему только сейчас Эрика решилась на такие откровения, ведь с момента ее ссоры с Роналду прошло почти четыре года. По заявлению модели, все это время она была в депрессии, за оскорбительные высказывания, которые нанес ей Криштиану. Девушка требует через суд извинений и материальных взысканий. ;;;;;
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