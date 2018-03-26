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Завершился Кубок мира по самбо
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Завершился Кубок мира по самбо 

Наш Теплый стан 1 час назад
24 марта в новом спортивном комплексе Центра спорта и образования «Самбо-70» завершился Кубок мира по самбо «Мемориал Анатолия Анатольевича Харлампиева».
Новый спортивный комплекс «Самбо-70» спустя 5 лет после своего открытия проводил первый в истории столь крупный международный турнир в мировом самбо — «Мемориал Харлампиева». Символично, что именно в год празднования 80-летия со дня основания самбо именно школа «Самбо-70» принимала этот значимый в мире единоборств турнир.
По итогам соревнований первое место в общем зачете заняла Россия. За два дня турнира российские спортсмены завоевали 25 медалей: 17 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые.
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