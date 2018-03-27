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Владелец клуба НФЛ «Майами» может купить «Милан»
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Владелец клуба НФЛ «Майами» может купить «Милан» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: АРФМ
Владелец клуба НФЛ «Майами Долфинс» Стивен Росс заинтересован в покупке футбольного «Милана». В апреле прошлого года клуб купил китайский бизнесмен Ли Юнхун, однако для сделки ему пришлось занять €300 млн у американского хеджевого фонда Elliott Management. Сейчас компания китайца Rossoneri Sport Investment имеет долг на € 180 млн Еще € 123 млн должен сам клуб.
Если Ли не расплатится с Elliott Management до октября, фонд имеет право забрать у него «Милан». Corriere dello Sport уверяет, что Elliott Management уже начал искать «россонери» нового владельца. Информацию о положении дел в клубе запросил 77-летний Росс, чье состояние оценивается в $ 12 млрд
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