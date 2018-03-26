Собираемся на корт: сколько стоит экипировка для сквоша?

Без чего не обойтись на корте и сколько это стоит?

Классический и любимый спорт англичан становится в России всё популярнее. Именно поэтому всё больше людей хотят быть в тренде и идут на корт. Как не ошибиться и подобрать правильную экипировку для игры в сквош?

Ракетка

Специальная ракетка — самый главный атрибут в сквоше, без которого просто невозможно играть. Ракетки различаются по весу и размеру. Для начинающих игроков рекомендуется ракетка весом 130-150 грамм, потому что более тяжёлыми ракетками управлять достаточно непросто, особенно новичкам, а более лёгкие не обеспечивают нужную силу удара. Более профессиональные игроки могут выбирать ракетки как легче, так и тяжелее — от 110 до 160 грамм. В целом, ракетка для сквоша весит примерно, как плитка шоколада.

Цена вопроса: от 7000 рублей взрослая ракетка, от 3000 рублей — детская.

На мячи наносят специальные метки — точки: две жёлтые — для профессионалов, одна жёлтая — тренировочный мяч, мяч для холодных помещений и для стеклянных кортов, красная точка — учебный.

Для детей есть специальные «синие» мячи, они больше размером, и их лучше видно. Выбирать мяч следует в соответствии с собственным уровнем подготовки. Цена вопроса: от 200 рублей.

Спортивная форма

Строгих требований к спортивной форме, в которой вы будете играть в сквош, нет. Главное — одежда должна быть лёгкой и свободной. Обувь должна быть лёгкой и устойчивой, для новичков подойдут кроссовки на светлой подошве как для бега, так и для фитнеса.

Если же вы решите продолжить заниматься и подойти к вопросу ответственно, то мы рекомендуем приобрести специальные кроссовки. Обувь для сквоша должна быть лёгкой, с не очень высокой подошвой.

Обувь для сквоша выпускается специализированными сквош-фирмами: Harrow, Black Knight, Dunlop, Salming, Head Wilson, а также глобальными производителями — аdidas, Asics и другие. Великолепно ведут себя на сквошкорте бадминтонные кроссовки Yonex.

Цена вопроса: от 4000 рублей.

Дополнительные аксессуары

Жёсткое требование играть в сквош в очках распространяется только на юниоров до 18 лет. Конечно, серьёзные травмы глаз случаются очень редко, но новичкам рекомендуется надевать их на первых занятиях, пока они не научатся следить за мячом. Очки для сквоша чем-то похожи на очки для велоспорта, они прорезинены со стороны дужек для того, чтобы хорошо фиксироваться на голове и имеют прозрачные линзы (цена вопроса — от 1500 рублей).

Итого: полностью подготовить себя к игре в сквош (без учёта покупки спортивной одежды и кроссовок) вам обойдётся примерно в 11 000 рублей.

Где поиграть в сквош?

Но даже если у вас нет никакой специальной экипировки, вы все равно можете начать играть в сквош! Смело отправляйтесь на корты Национального сквош-центра. Если вы ещё сомневаетесь, какая ракетка подойдёт вам больше, то всегда сможете взять всё необходимое напрокат на корте и посоветоваться с тренером о дальнейшей покупке экипировки.

Дерзайте!