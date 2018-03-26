Федор Смолов: Стеснялся подойти к Ибрагимовичу (фото) 

«Любимый футболист? Раньше — Веа и Андрей Шевченко. Теперь — Златан Ибрагимович. Однажды встретил его в Монако. Стеснялся к нему подойти, он обедал с детьми. А мне все говорили: „Иди к Ибре, попроси сфоткаться!“ — „Да неудобно как-то. Я бы на его месте снялся. Но ведь все люди разные“. В итоге мне удалось сфотографироваться благодаря моему товарищу, он сам попросил Златана», — передает слова Смолова Maximonline.
Tb #нанихсеки #златкобратэ
Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)
19 Авг 2016 в 9:39 PDT