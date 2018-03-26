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Среди добровольцев ЧМ-2018 будут люди со знанием русского жестового языка, заявил Исаков
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Среди добровольцев ЧМ-2018 будут люди со знанием русского жестового языка, заявил Исаков 

РИА «ФедералПресс» 50 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Я уверен, что в России Чемпионат мира пройдет на самом высоком уровне. Этому свидетельствует опыт проведения Олимпийских, Паралимпийских игр и Кубка конфедерации. Объекты адаптированы во всех городах для маломобильных групп населения», — заявил Исаков.
Сенатор заметил, что среди добровольцев ЧМ-2018 есть не только люди со знанием иностранных языков, но и со знанием русского жестового языка. Исаков также отметил, что после проверки городов-участников ЧМ-2018, можно с уверенностью заявить не только об успехе самого мероприятия, но и о богатом наследии после него.
«Основная задача ЧМ-2018 — не только встретить гостей и сделать праздник россиянам и нашим зарубежным гостям, но и оставить богатое наследие. Наследие не только в усовершенствовании городской инфраструктуры, но и тех спортивных объектов, тем самым дать возможность нашим детям и горожанам комфортно заниматься на самых современных площадках».
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