Кузнец из США делает гигантские фантастические мечи (видео)

Кузнец Майкл Ктулху делает репродукции больших мечей из популярных видеоигр. Получается просто фантастически.

Ктулху превратил свое увлечение большими тяжеловесными мечами в прибыльный бизнес. Он берет увесистые куски стали и делает из них гигантское оружие, которое можно встретить в таких играх, как Final Fantasy, Devil May Cry, Silent Hill и других.

Сам про себя он говорит: «Я безумец, который делает мечи для других безумцев из интернета. Преимущественно большие, тяжелые, гигантские и бесполезные».

Кузнец также подчеркивает, что если бы 10 лет назад ему сказали, что его бизнес будет основан на производстве фантастического оружия и продаже его в интернете, он бы ни за что в это не поверил: «Я очень счастлив, что получаю такое большое количество писем от разных странных людей. Это так здорово — знать, что существует еще много чудаков, помимо тебя».

У Майкла есть ютьюб-канал, который насчитывает порядка 935 тысяч фолловеров. В нем он публикует видео с долгого и кропотливого процесса производства своих инструментов разрушения. А после того, как его творение становится готово, он выкладывает видео, где крушит им все, что попадется под руку — от арбузов до деревянных ограждений.

@michaelcthulhu

Стартовая цена его оружия начинается от двух тысяч долларов, а все заказы Ктулху принимает через фейсбук или электронную почту.