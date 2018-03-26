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Валерий Рейнгольд: На помощь Черчесову нужно позвать Романцева, Семина, Газзаева и Бышовца
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Валерий Рейнгольд: На помощь Черчесову нужно позвать Романцева, Семина, Газзаева и Бышовца 

Советский спорт 45 минут назад
— Чего нам ждать от матча со сборной Франции? — А чего здесь ждать, если у нас ни один футболист ни обыграть, ни убежать от соперника, ни ударить по воротам — ничего не может?! Не хочу обидеть футболистов, но так оно и есть, — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.Info. — Смех и грех, мы не можем хорошо атаковать, не можем занять правильную позицию. Мы можем только позволить сопернику забить столько голов, сколько он хочет. В матче с бразильцами хорошо еще, что более-менее выручал Акинфеев. Могло быть и 0:7. Это вообще была бы стыдоба. Наверное, не надо все на откуп отдавать Черчесову. Впереди чемпионат мира в России. Нужно помочь Черчесову. Нам нужен тренерский совет, в который входили бы наши маститые специалисты: Юрий Семин, Олег Романцев, Анатолий Бышовец, Валерий Газзаев. Было бы хорошо, если бы они работали здесь в качестве консультантов. Если мы не хотим позора на чемпионате мира, нужно поступить именно таким образом.
Матч между Россией и Францией состоится 27 марта, начало в 18:30 по московскому времени.
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