Газзаев предложил вызвать Березуцких и Игнашевича в сборную России 

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев раскритиковал действия игроков обороны национальной команды в контрольном матче с Францией. По его словам, в Российском футбольном союзе (РФС) должны сделать предложения Алексею и Василию Березцуким и Сергею Игнашевичу по поводу их возвращения в сборную России.
"С обороной проблема. Но эту проблему нужно было предвидеть и решать заранее. Если посмотреть, из чего выбирать сейчас, оборона ЦСКА, на мой взгляд, выглядит наиболее стабильной за счет опыта, мастерства и всего остального. Да, возраст, но опыт вместе с молодостью всегда дает позитивный результат. Говорят они, что уже закончили — ну сделайте им такое предложение, от которого они не откажутся", — цитирует Газзаева Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.