Газзаев предложил вызвать Березуцких и Игнашевича в сборную России

"С обороной проблема. Но эту проблему нужно было предвидеть и решать заранее. Если посмотреть, из чего выбирать сейчас, оборона ЦСКА, на мой взгляд, выглядит наиболее стабильной за счет опыта, мастерства и всего остального. Да, возраст, но опыт вместе с молодостью всегда дает позитивный результат. Говорят они, что уже закончили — ну сделайте им такое предложение, от которого они не откажутся", — цитирует Газзаева Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что сборная России на стадионе «Санкт-Петербург» потерпела поражение в матче с Францией со счетом 1:3.