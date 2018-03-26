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Большой спортивный праздник состоялся в Богородском
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Большой спортивный праздник состоялся в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 43 минуты назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Спортивный фестиваль «Богородский спортсмен» собрал жителей района самого разного возраста и разного уровня физической подготовки.
Досуговый центр «Богородское» совместно со школой №1797 в воскресенье, 25 марта, провел фестиваль по общей физической спортивной подготовке «Богородский спортсмен». Причем в нем приняли участие, как спортсмены, серьезно занимающиеся спортом, так и рядовые любители.
"Участники фестиваля примут участие в силовом, прыжковом, акробатическом и других этапах соревнований, — сообщила в преддверии мероприятия начальник отдела физкультуры и спорта ДЦ Ольга Болдырева. — Победители, которые наберут больше всего баллов, получат медали и кубки, а все участники — грамоты и значки «Богородский спортсмен».
Участники спортивного фестиваля были разделены на несколько возрастных категорий от 4-х до 18 лет. Кроме того были предусмотрены и другие возрастные категории для москвичей старше 18 лет.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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