Большой спортивный праздник состоялся в Богородском

Спортивный фестиваль «Богородский спортсмен» собрал жителей района самого разного возраста и разного уровня физической подготовки.

Досуговый центр «Богородское» совместно со школой №1797 в воскресенье, 25 марта, провел фестиваль по общей физической спортивной подготовке «Богородский спортсмен». Причем в нем приняли участие, как спортсмены, серьезно занимающиеся спортом, так и рядовые любители.

"Участники фестиваля примут участие в силовом, прыжковом, акробатическом и других этапах соревнований, — сообщила в преддверии мероприятия начальник отдела физкультуры и спорта ДЦ Ольга Болдырева. — Победители, которые наберут больше всего баллов, получат медали и кубки, а все участники — грамоты и значки «Богородский спортсмен».

Участники спортивного фестиваля были разделены на несколько возрастных категорий от 4-х до 18 лет. Кроме того были предусмотрены и другие возрастные категории для москвичей старше 18 лет.