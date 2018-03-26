Сотрудница пансионата «Коньково» одержала победу в конкурсе

Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России при поддержке Правительства Москвы подвели итоги Московского этапа конкурсов «Менеджер года — 2017», «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2017» и «Лучший менеджер структурного подразделения — 2017».

В конкурсе «Лучший менеджер структурного подразделения» принимали участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяют эффективность работы предприятий и учреждений. В результате 15 победителей конкурса удостоены звания «Лучший менеджер структурного подразделения», в числе которых и представитель пансионата для ветеранов войны, заведующая 4-го отделения милосердия Юлия Ефимовна Щерб.

Под умелым руководством Юлии Ефимовны отделение милосердия оказывает квалифицированную помощь проживающим в пансионате ветеранам.

Желаем Юлии Ефимовне дальнейших творческих успехов и плодотворной работы!